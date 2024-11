KÜSITLUS Mida head või halba Narva võimuvahetusest ootate?

Foto: Ilja Smirnov Irina Bulatšenkova, narvalanna: Midagi ei muutu, midagi uut ei juhtu. Nii nagu me seni elasime, kõik, mis meil praegu on − nii see kõik jääbki.

Foto: Ilja Smirnov Vladimir Beljajev, töötu: Ei teagi, mida öelda. Ruttan praegu töötukassasse, nii et loodan lahendust töötuse probleemile: et oleks rohkem tööd ja tehaseid ehitataks.

Foto: Ilja Smirnov Lidia Grigorjeva, pensionär: Meie ei tohi ju nüüd hääletada, me oleme venemaalased, nii et mis ma oskan kosta... Raske on öelda, mida me ootame, Stalnuhhin ju loobus linna juhtimast.

Foto: Ilja Smirnov Irina Zaitseva, pensionär: Ei tea. Midagi ei oota ega ole sellele isegi mõelnud.

Foto: Ilja Smirnov Vladimir, narvalane: Tahaks loota midagi head: kindlasti seda, et töötus väheneks, et piiril asjad korda saaksid ja küttega samuti. Küte on Narvas üldse valus teema.