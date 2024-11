ARVAMUS Mida võidavad Jõhvi ja Toila elanikud kahe valla ühinemisest?

See aitab Jõhvil kujuneda paigaks, kus noored pered tahavad elada, töötada ja oma lapsi kasvatada, soodustades piirkonna elanike arvu kasvu ja majandustegevust.

5. Tõhusam juhtimine ja spetsialiseerumine - haldussuutlikkus paraneb

Ühinemine võimaldab ressursse tõhusamalt kasutada, vähendada dubleerimist ja halduskulusid. Selle tulemusena saab rohkem raha suunata otseselt avalike teenuste parandamisse. Lisaks annab suurem omavalitsus võimaluse värvata kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialiste, kes suudavad pakkuda paremaid ja professionaalsemaid teenuseid.

See tähendab, et uue Jõhvi valla elanikud saavad edaspidi nautida veelgi kõrgema kvaliteediga avalikke teenuseid.

6. Emotsionaalne ja tunnetuslik kasu - Jõhvi identiteet laieneb uute unikaalsete paikadega

Ühinemisega saavad Jõhvi valla elanikele kättesaadavaks mitmed unikaalsed ja atraktiivsed paigad, mida seni oli võimalik nautida ainult naaberomavalitsustes. Kui Jõhvi ja Toila vald liituvad, muutuvad sellised kaunid kohad nagu Toila-Oru park, Toila rand, Saka mõis ja selle looduskaunid pangad ning Toila sadam otseselt Jõhvi valla osaks. Nüüd on kõigil Jõhvi elanikel võimalus öelda uhkusega, et need vaatamisväärsused ja looduslikud rikkused kuuluvad nende koduvalda.

Piirkonnas tuntud turismimagnetid, nagu Eesti kaevandusmuuseum, Toila spaahotell ja Saka mõis, mis pakuvad külastus- ja vaba aja veetmise võimalusi nii kohalikele kui väljast tulnud turistidele, muutuvad nüüd uue Jõhvi valla elanike "kodusteks pärliteks", mis aitavad tõsta elanike uhkust ja kogukonnatunnet oma koduvalla üle.

See on tunnetuslik võit, mis ühendab elanikke ning loob sideme uue ja suurema Jõhvi valla vahel, mille osaks on ka imelised looduslikud ja kultuurilised kohad.

Kokkuvõtteks

Jõhvi ja Toila ühinemine pole ainult bürokraatlik samm - see on võimalus muuta need vallad oma uutes piirides tugevamaks, paremini juhitud ja atraktiivsemaks elukohaks. Elanikele tähendab see reaalset kasu: paremat elukeskkonda, kvaliteetsemaid teenuseid ja kindlamat tulevikku.

Me kutsume üles Jõhvi ja Toila valla elanikke avaldama oma poolehoidu Jõhvi ja Toila valla liitumisele ning osalema aktiivselt rahvahääletusel, mis toimub 11.-16. novembrini elektrooniliselt VOLISe keskkonnas ning 14. ja 15. novembril ning 17. novembril Jõhvi ja Toila vallamajas.

Oleme kindlad, et just võimekates kohalikes omavaltsustes peitub riigi tegelik tugevus.