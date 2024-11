JUHTKIRI Kuidas lugeda rahvaküsitluse tulemusi?

Tulemused olid muidugi intrigeerivad ja kuigi vähene aktiivsus (Jõhvis alla 6% ja Toilas üle 14%) võiks ju kõnelda sellest, et tegelikku rahva arvamust me nendest arvudest välja ei loe, suudavad inimesed teha neist siiski erinevaid järeldusi. Kui Jõhvis pooldas enamus liitumist, siis Toilas oli liitumise vastaseid kolm korda rohkem kui pooldajaid. Nii näiteks ütles Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa, et tema tajus rahvakoosolekutel, et Toila inimesi ärritavad hoopis muud probleemid, mis nüüd väljendusid ilmselt selles rahvaküsitluses, mis pöördus protestihääletamiseks. Toila vallavanem Eve East aga arvas, et tema vallarahval on hoopis hirm jääda pärast liitumist ääremaaks.