INDREK SIRP Kas kaitsetööstuspark rajatakse Lüganuse valda?

Küsimusele, mida täpselt tootma hakatakse, on praegu veel ennatlik vastata, kuid võimalusi on erinevaid. Äsja lõppes konsultatsiooniring huvitatud ettevõtetega. Ideed või mitmel juhul ka üsna konkreetsed plaanid ulatuvad padrunitest suurtükimürskudeni, õhuründemoonast miinideni. Nägime ka Ämari n-ö minitööstuspargi konkursil, et huvilisi leidub. Järgmise aasta kevadel korraldame valikpakkumise sobivate ettevõtete leidmiseks, kellele anname pargis kinnisasja pikaajalise hoonestusõigusega.

Laskemoona tootmisel on kriitilise tähtsusega komponent lõhkeaine. Eestis juba küll toodetakse lõhkeainet, ent seda mäetööstusele. Sõjalise lõhkeaine tootmine vajab teistsugust tehast ja tehnoloogiat. On võimalus, et see lõhkeaine tuuakse Eestisse välismaalt, on võimalus, et tööstusparki tuleb ka lõhkeainetehas. Analüüsime praegu lõhkeaine tootmise majanduslikku teostatavust ja vajaduse korral leiame eriplaneeringu käigus sobiva asukoha ka lõhkeainetehasele.

Tööstuspargi asukohavalik viie võimaliku ala seast − lisaks kolmele alale Lüganusel ja Lääne-Nigulas oleme Pärnu suurel planeeringualal leidnud kaks väiksemat ja tööstuspargile sobivaimat ala − sõltub mitmetest asjaoludest. Võrdleme eelvalikualasid üheksa kriteeriumi alusel. Näiteks hindame teostatavust ja eesmärgipärasust, arendamise ajakulu, asukoha riigikaitselist sobivust, mõju looduskeskkonnale jne.

Eelvalikualade valimisel on juba püütud minimeerida võimalikke negatiivseid mõjusid. Planeeringu käigus hinnatakse kõiki mõjusid põhjalikult ja vajaduse korral tehakse lisauuringuid. Peame tagama selle, et tööstuspargi tegevused ei kahjustaks ümbritsevat inim- ja looduskeskkonda. Seejärel teeme lõpuks kaalutlusotsuse.

Olles külastanud laskemoona ja lõhkeaine tootmise tööstusparke nii Põhjamaades kui mujal Euroopa riikides, kus need on kujunenud piirkonna elukeskkonna loomulikuks osaks, olen kindel, et sama juhtub ka Eesti kaitsetööstuspargiga.

Kutsume kõiki huvilisi tutvuma kaitseministeeriumi kodulehel välja pandud eriplaneeringu materjalidega ning osalema avalikel aruteludel, mis Ida-Virumaal toimuvad 5. detsembril kell 14.30 Lüganuse vallavalitsuses ja kell 17 Maidla rahvamajas.