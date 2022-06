Eneli Jefimova tuli maailmameistrivõistlustel kuuendaks!

Sillamäelt pärit 15aastane Eneli Jefimova saavutas Budapestis toimuvatel täiskasvanute maailmameistrivõistlustel 50 meetri rinnuliujumises kuuenda koha. See on parim tulemus, milleni on Eesti ujujad pärast taasiseseisvumist maailmameistrivõistlustel jõudnud.