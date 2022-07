NÄDALA KUJU ⟩ Janek Pahka

Jurist ja punkmuusik Janek Pahka kuulutas juba mitu aastat tagasi tõsisemalt Kohtla-Järve munitsipaalpoliitikasse sukeldudes, et tema üheks põhiliseks eesmärgiks on kukutada linnas võimult Keskerakond, kes on Valeri Korbi ja Ljudmila Jantšenko eestvedamisel seda linna üle veerand sajandi kõigutamatult valitsenud.