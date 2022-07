Giraffe Royal ootab publikut Narva kabaree-etendust nautima

Tänavu oma 35. lavahooaega tähistavasse teatritruppi kuuluvad teatri asutajatest ja näitlejatest abikaasad Stanislav Varkki ja Larissa Lebedeva ning nendega hiljem liitunud tütar Anna.

Kuulsast valgest klounist Stanislav Varkkist saab selleks õhtuks lummav šlaagrimeister Stassik, kes esitab meelelahutusnumbreid ning täidab etteastete vahele jäävaid pause räpi, luuletuste, huumori ja vestlustega elust enesest. Maagilised klounid Ket ja Larissa esitavad plastilist draamat ja tantsu, klounaadi ja pantomiimi − seda kõike dekadentsi ja saladuslikkuse atmosfääris.

Selle kabaree-etendusega on narvalased juba esinenud nii Tallinnas kui ka väljaspool Eestit, ent näitlejad kinnitavad, et iga nende etendus on kordumatu: rikkalik repertuaar võimaldab neil olenevalt publikust ja esinemiskohast alati improviseerida. Seetõttu on seegi kord kõik ebatavaline ja uus.

Vaba Lava müügijuhil Rene Abramsonil on hea meel, et neil on taas võimalus narvalasi ja linna külalisi uute, ebatavaliste muljetega rõõmustada.

"Giraffe Royal esines meie hoovis eelmisel aastal Vabaduse festivali raames. Toona oli kavas teisigi etendusi, kuid koroonapiirangute tõttu jäid need ära," sõnas Abramson.

"Mul on hea meel, et saime kokkuleppele ja etendus on publikule tasuta. Stass, Larissa ja Anna on kõrgel tasemel professionaalid, kes on oma loometeel palju saavutanud. Nad elavad meie linnas ning tahaks, et inimesed "omasid" võimalikult hästi tunneksid," lisas ta.