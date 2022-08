Katri Raik: narvalased on tanki mahavõtmisega leppinud, kuid seda peavad tegema omad

Asju tuleb teha südametunnistuse järgi, mida, ma arvan, olen ka teinud. Muidugi on valus. Kõige raskem on see, kui eestlased peksavad. Lugeda süüdistusi, et oled diktaator, et sinu pärast tulebki mittekodanikelt valimisõigus ära võtta, sest nende pärast sa oledki linnapea...