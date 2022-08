Kaevurite päeva rahvapidu toimub uue nimega "Viru fest"

Ida-Virumaa suurettevõtete Eesti Energia ja Viru Keemia Grupi korraldatavale rahvapeole on oodatud nii praegused ja endised kaevurid kui ka kõik huvilised. Rahvapidu, mis on viimastel aastakümnetel toonud kokku tuhandeid inimesi, on kõige osavõturohkemaks rahvapeoks Ida-Virumaal.