Rakvere teatri näitlejad esitavad oma lemmiklaule

Muusikast pakatavad näitlejad on välja valinud oma lemmikviisid ja toovad need rõõmuga publikuni. Lavastuses kuuleb laule estraadiklassikast nüüdisajani, Artur Rinnest Vaiko Eplikuni, sekka Queen ja The Beatles. Rõõmsad ja lüürilised laulud toovad naeratuse suule ning viivad kuulajad seiklema elu ja armastuse radadele.