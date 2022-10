Kaitseväe õppus "Okas" toob kaitseväelasi Sillamäele ja Narva-Jõesuusse

"Tegemist on meie jaoks tavapärase harjutusega, kus me lihvime Eesti riigi kaitsmiseks vajalikke oskusi. Seekord teeme seda Ida-Virumaal," ütles Scoutspataljoni staabiülem major Vladimir Kolotõgin ja lisas, et sõdurid linnaruumis imitatsioonivahendeid ei kasuta ning tsiviilelu häiritakse võimalikult vähe.