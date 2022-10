Õppima mineku ajendiks ei olnud ju see, et sul oleks vaja kodus oma vannituba plaatida või sul on plaan alustada ehitusviimistleja karjääri?

Jah, see on minule eksperiment. Õppimise huvi on mul kogu aeg olnud, kuid pärast magistrantuuri lõpetamist kolm aastat tagasi panin selle pausile, sest töö, kool ja kodu koos on väga suur väljakutse. Aga kevadel mõtlesin, et tahaks omandada haridust Ida-Virumaal, et näha, mis meie enda haridusasutustes tegelikult toimub.