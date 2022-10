Soome lavastaja võtab Eesti näitjetega Narvas luubi alla paarisuhte ebakindlas maailmas

Teineteisest võõrdunud paar on sunnitud veetma aega nelja seina vahel, kaaslaseks vaid iseenda mõtted ja vastastikune tülpimus. Ühise keele leidmisel on suureks probleemiks ka erinev arusaam sellest, kuidas pikad tunnid huvitavamaks muuta. Ühel on soov saada laps. Teine pigem sureks.