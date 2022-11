Soome helikunstnik pani Narva ja Soome koorid koos hümni laulma

Narvas residentuuris viibides salvestas Soome helikunstnik Jaakko Autio Eesti hümni (mis on ühtlasi ka Soome hümn, pealkirjaga "Maamme laulu") kohalike kooride ja ühe Soome koori esituses.

Autio teoses on lauljate eraldi salvestatud hääled toodud kokku mitmekanalilises installatsioonis. Lauljate hääled põimuvad ja segunevad, sõnad ja meloodia muutuvad näitusesaalis äratundmatuseni. Teos loob ruumi, kus esiplaanile kerkib taju paljusus ning üheskoos on kohal mitu eri aega.

Kehamälu uuriv näitus on avatud Tartus aparaaditehases Kogo galeriis 5. novembrini ja seal saab tutvuda kahe Soome kunstniku uute töödega - Jaakko Autio kõrval on esindatud Riikka Keränen. Näitus tegeleb küsimusega, kuidas on minevik olevikus kohal ning kuidas meie varasemad kogemused mõjutavad praeguse hetke kogemist.