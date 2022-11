Sel neljapäeval Jõhvi põhikooli uue maja ehitusel ringi liikudes on üsna keeruline ette kujutada, et vähem kui kahe kuu pärast peaks seal asuma õppima juba üle viiesaja lapse, kes on on kaks ja pool aastat olnud ajutises koolimajas Jaama tänavas.