Virve Linder unistas Kohtla-Järve juhtimisest juba lapsepõlves

Novembri lõpus Kohtla-Järve linnapeaks valitud Virve Linder paistab välja justkui särav päästeingel, kes asub sulnil moel laenukoorma, korruptsiooni ja paljude muude hädade sohu vajunud linna paremale järjele vedama. 37aastane põline kohtlajärvelanna tunnistab, et unistas juba lapsepõlves alateadlikult selle linna juhtimisest, sest see linn on tema kodu ja ikka tahaks, et kodus asjad võimalikult hästi oleksid.