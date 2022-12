KULTUURKAPITALI PREEMIA LAUREAAT ⟩ Mandoterror põimib osavalt mandoliini ja põhjamaise raskemeelsuse

"Sel aastal on nii palju juhtunud. Kõige suurem tunnustus, mis meile osaks sai, on Kuldse Plaadi tunnustus. Muusikule on vist kõige tähtsam patsutus õlale. Teiseks on tähtis, et on inimesi, kes käivad kontsertidel, ja on kohti, kus mängida," ütleb bändi laulja ja kitarrist Kristjan Kuusmik.