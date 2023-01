Rakvere teater toob Kohtla-Järvel lavale kolme naise sõpruse

"Tudengielu, seks, naljad-kurbused ja koos kasvamine ühes erakas kujunevad ühiseks saatuseks, ehkki elu viib need naised väga erinevatele radadele. Lapsed, üksindused, edu, taaskohtumised. Koomiline põimub traagilisega, lihtne ja igapäevane olemise põhialustega, väikesed veidrused nii heas kui halvas jäävad aga samaks, lahustudes suures sõpradevahelises armastuses, mis on tugevam kui surm," kirjeldas lavastaja.

Teatrivaatleja Pille-Riin Purje kommenteeris Postimehes, et tegu on täisverelise naistekaga. "Kolm tegelannat on kirjutatud nõndamoodi, et saalis tekiks erinevaid samastumise või hoopis võõrastamise võimalusi; sõltuvalt elueast ka nostalgiapuhanguid või vastupidi. Aga ennekõike pakub selline materjal mängulusti kolmele kaunimates aastates naisnäitlejale, kellel mõnus üheskoos möllata."