Eesti äärealalt Euroopa südamesse. Annikky Lamp: "Iga kord, kui vanematele külla tulen, tunnen, et olen kontaktis päriseluga"

Ma ei mäleta, et mul oleks lapsena olnud väga konkreetne idee, kelleks ma tahan saada, aga kooli ennast ma mäletan küll väga hästi. Mul on hea meel, et käisin koolis väikeses kohas. Ma arvan, et minust oleks saanud kohutav inimene, kui ma oleks linnas sündinud ja koolis käinud. [Naerab.]