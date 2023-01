Ühistud on Venemaal elavate korteriomanike tõttu hädas

"Mitteresidentidest korteriomanikud tekitavad peavalu paljudele korteriomanikele, ehkki mitte alati enda süül." Mutoneni majas on kolm omanikku Lätist, kes aeg-ajalt käivad, üks Küproselt ja üks Ukrainast. "Kaks korterit ostsid Venemaa elanikud: ühed on nooremad inimesed ning neil on võimalik praegu selle kommunaalkulusid tasuda, teise korteri omanikud on aga pensionärid ja nad on tuleviku pärast väga mures. Enne sanktsioone tegid nad ettemaksu ning võlga neil praegu pole, kuid mis saab, kui see raha otsa lõpeb? Nad muretsevad, helistavad, küsivad, kuidas saaks siia sõita, kuid mul pole neile midagi öelda..." sõnas Mutonen.