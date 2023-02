INTERVJUU ESINUMBRIGA ⟩ Reformierakond kavatseb luua valitsuses Ida-Viru ministri koha

Kuidas teie aasta tagasi teada saite, et Venemaa on suurte jõududega Ukrainasse tunginud ja suur sõda lahti läinud?

Olin sel ajal Eesti esindajana NATO strateegilises peakorteris Monsis [Belgias]. Meile suure sõja algus üllatav ei olnud, sest luureandmed olid päris head. Me teadsime peaaegu kuupäevaliselt ja pikalt ette, et see tuleb.