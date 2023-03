INTERVJUU ESINUMBRIGA ⟩ Eesti 200 on koolidesse ja lasteaedadesse investeerimiseks valmis taas laenu võtma

Eesti 200 Ida-Viru valimisnimekirja esinumber Maksim Iljin on kursis, et mõned Narva-Jõesuu elanikud jätaks tema poolt hääletamata vaid sellepärast, et ei taha tema asemele uut linnapead. Ent ta loodab, et kui Eesti 200 uude valitsuskoalitsiooni pääseb, õnnestub tal riigikogu töös isiklikult osaledes elu Kirde-Eestis paremaks muuta. Iljini uhkuseks on eranditult kohalikest tegijatest, mitte külalispoliitikutest koosnev valimisnimekiri.