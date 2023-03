JUHTKIRI ⟩ Säravaid lubadusi pole, kuid Ida-Viru teemad jäävad

Kui fokuseerida tähelepanu Ida-Virumaa peale, siis tänavu läks siin loosi 6 mandaati. Selles mõttes oli teisiti, et eelmisel korral oli lähtuvalt valijaskonna arvust mandaate 7, mis tähendab, et sel korral oli konkurents suurem.

Ühiselt kõlas kõigi kindel seisukoht, et Ida-Virumaalt kogutavatest keskkonnatasudest peaks praegusest suurem osa maakonda tagasi tulema. See on olnud seisukoht, millele ükski poliitiline rühmitus pole otseselt vastu olnud. Iroonia seisneb aga selles, et sellest räägitakse juba mitmeid valimisi järjest, kuid ükski eelnev valitsus ega parlament pole siin suutnud otsusteni jõuda.