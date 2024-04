Agressiivse Venemaa kõrval oleks tuumajaam Eestile julgeolekurisk

Hoolimata sellest, et kõrge radioaktiivsusega jäätmeid tuleb hallata sügaval maa sees üle 100 000 aasta, pole Jaapanis ega paljudes teistes riikides lõplikku jäätmekäitluskohta veel otsustatudki. Üheks suuremaks komistuskiviks paistab olevat kõikjal leida soosiv kogukond, kes tuumajäätmeid avasüli vastu võtaks. Kuna Eesti peab oma jäätmetega ise tegelema, siis ootaks, et riik teeb kõigepealt selgeks, kas ja kuhu oleks üldse mõeldav see kõrgelt radioaktiivne materjal matta. Erafirmat siin usaldada ei saa − Fermi Energia näiteks "unustas" kohalikke teavitada, kui hakkas maksumaksja raha eest Letipeal puurauke rajama.

Letipea ja Mahu külaselts on korduvalt esitanud oma vastuseisu tuumajaama ja Fermi poolt tuumajaama ümber lubatud tööstuspargi loomisele ning teinud sellesisulisi pöördumisi ka kõigi rolli omavate ministeeriumide ja teiste institutsioonide aadressil. Sellele vaatamata räägitakse läbi uuringute, et kohalikud on justkui poolt, samas nentis Fermi Energia kõneisik Diana Revjako, et viidatud uuringute valimis ei ole ühtegi Letipea elanikku. Kohalikud on selgelt Natura kaitsealaga rannakülla igasuguse tööstuse rajamise vastu.

Koroonakriis näitas hästi, et maal elamiseks ei ole vaja tööstust, see on iganenud mõttemall tänapäeva tehnoloogiakeskses maailmas. Eesti rannakülade elanikud ja nii ka Letipea ja Mahu küla elanikud on need rannakülad valinud eelkõige mitmekesise, puutumata ja karge looduse tõttu. See on väärtus, mida tuleb hoida. See on tegelik kapital teadlikule inimesele.