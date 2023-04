Viis lauljat esitavad Jõhvis omal moel 2 Quick Starti hitte

Kõik viis lauljat on olnud suuremal või vähemal määral legendaarse ansambli ja nende loominguga seotud. Peamiselt taustalauljatena, aga näiteks Dagmar Oja rääkis saates "Hommik Anuga", et on olnud teismelisena bändi ametliku fänniklubi liige, seega "paberitega fänn", kellele 2 Quick Start tohutult meeldis ja siiani meeldib.

"Minu käest on küsitud, miks me oma tuuri teeme, kui 2 Quick Start esineb kogu aeg, peaaegu igal nädalavahetusel," rääkis Rolf Roosalu saates "Hommik Anuga". "Mõtlesin, kas inimestele võib tänu avaldada ainult siis, kui nad on juba meie hulgast läinud. Minu meelest on just tore, kui inimesed saavad tänu osaliseks siis, kui nad on elavate hulgas."