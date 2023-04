Narva kolledž on puhtal kujul humanitaarne õppeasutus. Kuidas füüsik ning väga spetsiifilise haridusega ja teadustegevusega inimene seda juhtima sattus?

Minu lugu on tegelikult selline, et olin füüsik ja töötasin füüsikuna kuni aastani 2000. Pärast seda olen ma töötanud rohkem juhina ning isegi sotsiaalteaduste rakendajana riigi ja avaliku halduse valdkonnas. Füüsika instituudist lahkusin aastal 2000. Ma läksin Eesti infotehnoloogia sihtasutuse juhatusse, mis pidas siis infotehnoloogia kolledžit ja toetas IT kõrgharidust ülikoolides.