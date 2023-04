Pärast enam kui 20aastast võitlust on lõpuks punategelaste nimed Narva tänavatelt kadunud.

Kui praegu saab laiem üldsus uudistest teada sellest, et Narvas läks kunagiste punarevolutsionääride auks nimetatud Daumani ja Tiimanni tänaval nimesiltide vahetuseks, siis ehk väga paljud ei mäletagi, et võitlus nende nimede äravahetamise nimel algas üle 20 aasta tagasi. Just nii kaua suutsid kaks punarevolutsionääri Eesti Vabariigile vastu panna ka ammu pärast oma surma.