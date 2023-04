VIDEO ⟩ Tänavusel keemikute päeval astub üles Taukari bänd

Keemikute päev on kujunenud Kohtla-Järve linna suurimaks rahvapeoks. Ürituse peakorraldaja Viru Keemia Grupp (VKG) arvestab linnavalitsusele saadetud taotluses sel aastal ligikaudu 3000 külastajaga.

VKG avalike suhete juht Irina Bojenko ütles, et keemikute päev toimub tavapärases paigas. Pealava paigaldatakse Kohtla-Järve kultuurikeskuse ette, lasteala ja toitlustuskohad paigutatakse selle lähedusse. Jalgpalliturniir ja teised spordivõistlused toimuvad naabruses oleval kunstmuruga staadionil.

34aastase Karl-Erik Taukari tuntumad palad "Segased lood", "Tähti täis on öö", "Vastupandamatu" on jõudnud Raadio 2 hiti hääletusel esikolmikusse. Ta on võitnud kuus Eesti muusikaauhinda ja olnud mitmete menukate telesaadete juht. Ida-Virumaal esines ta oma bändiga eelmisel aastal Rannapungerjal Tuletorni kontserdil.