Ida-Viru noored astuvad kontsertetenduses "Kiip!?" lavale koos maestro Olav Ehalaga

Etenduse sisu põhineb Ida-Virumaa kooliteatrite festivalil esikoha võitnud draamatükil "Metsalise märk", mille kaasautoriteks on Kohtla-Järve gümnaasiumis etenduskunste õppivad abituriendid. Solistina teeb kaasa ka Eesti noor laulja, näitleja ja helirežissöör Kauro Tafitšuk, kes on tuntud bändist Loora & Kauro Duo. Laval on Kohtla-Järve gümnaasiumi bänd, spetsiaalselt selleks kontsertetenduseks Ida-Virumaa noortest lauljatest kokku pandud vokaalansambel ja ka tantsurühm. Etenduse videokunstnik on Kati Jägel-Paal.