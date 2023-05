Tulevase tuumajaama soosikpaigaks on kerkinud Aidu

Mõned nädalad tagasi rabas rahandusministeerium teatega, et läbiviidud analüüsi põhjal on üheks neljast piirkonnast Eestis, kuhu võiks selleks kõige paremini sobivate kriteeriumide põhjal tulevikus tuumajaama rajada, Toila piirkond. See teade pani Toila kandi inimesed sotsiaalmeedias kihama ja ironiseerima, kas tuumajaam tuleb Oru parki endise presidendilossi asemele.