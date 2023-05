Diplomaat näitab Jõhvis Hollandit uue nurga alt

"Diplomaadi töö olulisemaid tahke on tõlkimine: diplomaat tõlgib Eestit teistele riikidele ja ka vastupidi. Sõnumit saab kohale viia üksnes teist riiki põhjalikult tundes. Pead mõistma tema ajalugu, väärtusi, kultuuri ja − mis kõige tähtsam − inimesi. Dokumentaalfotograafia, tänavamelus ehedate, kordumatute ja vahest lõbusate hetkede märkamine andis võimaluse kogeda Hollandit uue nurga alt," selgitab autor.

Kuigi Madalmaade Kuningriik jääb territooriumi suuruselt Eestile alla, elab seal ligi 18 miljonit inimest. "Jah, kevaditi õitsevad põldudel tulbid ja mõnes kohas on säilinud vanu tuulikuid, aga populaarse kuvandiga võrreldes on riigi nägu märksa paljutahulisem. Fotod püüavad seda mitmekesisust peegeldada."

Mare Tropi Eesti Vabariigi Haagi saatkonnas töötatud aastatesse jäi COVID-19 pandeemia, millega kaasnesid ranged, igapäevast elu seiskavad piirangud. Enamik näitusel väljas olevaid fotosid pärineb just sellest perioodist, kui esimest korda pärast teist maailmasõda kehtestati riigis öine komandanditund.

"Mõneti ajendatuna piirangutest vallandus riigis protestide laine ja osa tollastest meeleoludest on jõudnud fotodele. Teistpidi kasvas kogukonnatunne, inimesed tulid koduseinte vahelt rohkem välja ja pilt naabrite ühisest tänavapeost ei olnud haruldane. Hollandlasi iseloomustab tugev individuaalne eneseväljendus. Ei peljata teistest erineda või oma emotsioone välja näidata − püüdsin neid hetki läbi fotosilma tabada," räägib autor.

Esimest korda oli näitus üleval Haagi saatkonnas maist novembrini 2021. "Loodan väga, et näitus pakub Jõhvi keskraamatukogu külastajatele huvitavat sissevaadet Madalmaade Kuningriigi igapäevaellu. Elu on viinud töötama ja elama mujale, aga südames olen alati jäänud idavirumaalaseks," ütleb Mare Tropp.

Jõhvi keskraamatukogu arendusjuht Tiia Linnard soovitab näituselt läbi astuda. "Väga, väga head tabamused, pealegi mustvalge fotograafia − see on klassika, mida tänapäeval näeb üsna harva. Ja ma ei mäleta, millal ma nägin viimati fotonäitust, kus ka allkirjad on väga head − neid tasub kindlasti lugeda."