VIDEO ⟩ Olav Ehala ja Ida-Viru noorte kontsertetendus jõuab Jõhvi kontserdimaja lavale

Lavastaja Neeme Kuningas rääkis pärast esietendust 9. mail Kohtla-Järve kultuurikeskuses, et see lava jäi sellise etenduse jaoks isegi pisut väikeseks. Eelseisev teine etendus tuleb Ida-Virumaa esinduslaval, kus peaks olema võimalik kavandatu veelgi paremini välja mängida.

Neeme Kuningas tunnistas vahetult pärast esietendust, et talvel selle etenduse kallale asudes oli tal hulganisti kartusi, kas noortele on see keeruline materjal jõukohane. "Kui algasid bändi esimesed proovid ja läbimängud, siis ma tõesti nägin, et nad tulevad sellega toime," sõnas ta.