Timo Hellenberg tunnistas Jõhvi Mihkli kirikus, et on eriline ja hea tunne viibida pika ajalooga hoones, mille ehitamises on tema esivanemate käsi mängus olnud. "Taubed on Ida-Virumaad sajandeid mõjutanud ja perekonna pärand on ikka elus," rõõmustas ta.