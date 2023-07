Narva-Jõesuu Hele park täitub suveõhtul džässihelidega

Ta märgib, et festivalipäeva avav saksofonist Raivo Tafenau on Eesti nüüdisdžässi sümbol. Pissarenko tunnistab, et sai Narva-Jõesuu festivaliks inspiratsiooni Haapsalu festivalist, mille kunstiline juht on Tafenau. "Mõtlesin varem ikka, et džäss sobib eelkõige ruumidesse, aga seal mängiti lossihoovis, mis oli õnnelikust publikust tulvil," sõnab ta.

Festivalipäeva lõpetab USA, Prantsusmaa ja Aafrika muusikute üheksaliikmeline projekt Black Lives − from Generation to Generation. "See on staarmuusikute kooslus. Mitte et teised oleksid vähem staarid. Aga nad on sellise kaliibri mehed, kes on olnud džässi uute epohhide juures, mänginud ja salvestanud koos selliste legendidega nagu näiteks Miles Davis," ütleb Pissarenko. "Nad pakuvad emotsioonidest tulvil muusikalise etenduse."