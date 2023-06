SUVI/SÜGIS 2023 ⟩ Kümme suursündmust Ida-Virumaal

Posti talu piknikulava. Foto: Erakogu

Posti talu piknikulava kontserdid Saka külas

Kohtla-Järve lähedal Sakal asuv perekond Nõmmiste Posti talu on viimastel aastatel kujunenud üheks suvemuusika kuulamise meelispaigaks. Kümme kontserti maikuust kuni septembrini paljudel pühapäevaõhtutel.

Sel suvel astuvad taluperemehe Toomas Nõmmiste ehitatud piknikulaval üles Lauri Liiv ja Olav Ehala, Marten Kuningas ja Robert Linna, Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld, ansambel Tuberkuloited ja mitmed teised Eesti muusikud.

Nõmmiste sõnul on kontserdisarja korraldamisel ametis kogu perekond ning artistid on samuti valitud selle põhjal, mis perele ja sõpradele meeldib. Varasemad aastad on näidanud, et nende maitse meeldib teistelegi.

Mullu külastas kontserte üle tuhande inimese. Külalistele pakutakse oma talus valmistatud kooke, salateid ja jooke.

Narva linna jooks. Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Narva linna jooks

Ida-Virumaa suurim rahvaspordisündmus, kus sel aastal on starti tulemas üle 5000 osaleja. See suursündmus on vahetanud nime: varem Narva energiajooksuna toimunud rahvasportlaste pidu kannab sellest aastast Narva linna jooksu nime. Aga sisu on suuresti sama, vaid selle erinevusega, et tänavune programm jaguneb kahele päevale ja see on osa Narva linna päevadest. Milline spordivõistlus veel kulgeks piki Euroopa Liidu ja Venemaa piiri äärt Narva jõe kaldal?