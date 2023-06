Eestis vaadatakse üle loomade pidamise regulatsioon ja tegevuspraktika

Oleme alustanud konsultatsioone valdkonna asjatundjate ja teiste ametkondadega, et koguda arvamusi ja ettepanekuid kehtiva loomakaitseseaduse ja selle rakendamise kohta. Selle eesmärk on analüüsida vajadust seaduse ja selle alamaktide muutmiseks.

Loomakaitseseadus peab pakkuma loomadele heaolu

Viimase 20 aasta jooksul bioloogia vallas tehtud teadusuuringute tulemused on tõstatanud küsimuse, kas piisab sellest, et tagada loomadele ainult viis vabadust (vabadus valust, näljast, füüsilisest ja vaimsest ebamugavusest ning vabadus väljendada liigiomast käitumist), või vajavad kõik loomad midagi enamat.

See tähendab seda, et loomakaitset reguleerivad õigusaktid ja riiklik tegevus ei tohiks olla suunatud ainult kannatustevaba elu kirjeldamisele ja kaitsmisele karistuste kaudu, vaid kirjeldama peab keskkonda ja tegevusi, mis pakuvad loomale hea elukogemuse. Selle mõtteviisi poole liikumise märkideks on põllumajandusloomade puhul näiteks nõuded pidada kanu tingimustes, kus neil on võimalik nii õrrel magada kui ka õues siblida. Koerte puhul käib arutelu selle üle, kas looma tohib pidada ainult valvekoerana ja kui palju aktiivset või sotsiaalset tegevust talle iga päev pakkuma peab.