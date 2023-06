Ida-Virumaa spordiliidu tegevjuhiks sai Jevgeni Sarri

42aastane Sarri on töötanud Ida-Viru mitmetes koolides riigikaitseõpetajana. Ta on üks Püssi spordiklubi juhte ja korraldanud aastaid Püssi seeriajookse. Ta on tegutsenud ka arvukate spordiürituste teadustajana ja jalgpalliülekannete kommentaatorina. 2005. aastal tuli ta kindral Aleksander Tõnissoni auks korraldatava kindralijooksu esimeseks võitjaks.