See on Admiral Bellingshauseni kolmas Sillamäelt algav rännumees Tiit Pruuli eestvedamisel toimuv laevaekspeditsioon. Kui eelmised viisid Antarktika rannikule ja Gröönimaale ning Teravmägedele, siis seekord on kavas sõita Gröönimaalt edasi ja murda läbi väga keeruliste jääoludega Põhja-Kanada saarestikust, sõita läbi Beringi väina ja ümber Aleuutide saarestiku Alaska rannikule Vaikses ookeanis.