Mis vahe on numbritel 112 ja 1247?

Kui on mure või probleem ja on abi vaja, siis hädaabinumber 112 on see, mis alati meelde tuleb ja kus alati sinu kõnele vastatakse.

Möödunud aastal helistati Ida regioonist hädaabinumbrile 201 587 korral, elanikke kahe maakonna kohta on kokku 190 567. Julgelt võib väita, et ida regioonist on iga inimene vähemalt ühe korra helistanud häirekeskusesse 112 numbrile. Samas reageeris politsei, kiirabi või pääste vaid 45 protsendile kõikidest nendest tehtud kõnedest. Ülejäänud kõned olid kas tühikõned, ekslikud kõned või infopäringud. Ja kuigi kõnede hulk numbrile 112 on üle Eesti varasemate aastatega võrreldes kasvanud, on see siiski märkimisväärne, et ida regioonis helistatakse elanike arvu arvestades kõige rohkem. Varasematest uuringutest on selgunud, et venekeelne kogukond helistab hädaabinumbrile veidi enam kui eestikeelne kogukond − nad teevad märksa rohkem infokõnesid. Kuna Ida-Virumaal elab suur osa venekeelsest kogukonnast, on siin ka loogiline seos. Kas tegemist on kohusetundlike kodanikega, kes märkavad ja sekkuvad, või teadmatusega, kust abi saada?