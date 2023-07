Toila tantsijatel õnnestus koos peaministriga pildile pääseda. Kooliajal rahvatantsuansamblis Sõleke kaasa teinud Kaja Kallas ütles oma tervituskõnes tantsijatele, et on nende peale kade. "See tunne, et sa saad siin suurel väljakul tantsida, on midagi täiesti erilist," tunnistas Kallas. Peaminister rääkis veel, et tantsupidu on nagu ühiskond, kus kõigil on oma oluline roll. "Nagu ühiskonnas sõltub suur pilt sellest, et kõik teeksid oma osa, nii ka tantsupeol: kui sina õigel ajal oma märgile ei jõua, siis suur pilt kokku ei tule."

Foto: Piia Tamm