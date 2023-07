Kõik oli üsna lihtne: armusin ära ja kolisin oma poiss-sõbra juurde. See oli 2008. aastal pärast Tartu ülikooli lõpetamist. Läksime selle noormehega hiljem lahku, kuid Kiievist ma lahku minna ei suutnud: jumaldan seda linna ja sealseid inimesi. Ukrainas on märksa rohkem päikeselisi päevi kui Eestis − seegi on mulle väga oluline.