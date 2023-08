Elu siin igav ei ole. Olen küll volikogus olnud aastaid, kuid ma poleks osanud oodata, et siin majas on niivõrd intensiivne elu. Isegi suvel. Väga palju on pooleliolevaid projekte. Pidevalt tuleb sisse palju uut infot, millest võiks kinni võtta ja see Jõhvi kasuks pöörata. Samal ajal tuleb tegelda pooleliolevate ehitustega, millest suurim on Jõhvi põhikool.