Illuka mõis annab ainest värvikatele lugudele

Kauaaegne Illuka kultuurijuht ja Illuka mõisa administraator Ene Raudar võiks sellest pajatada ka neli tundi. Aga Alutaguse mõisakohvikute päeval on aeg piiratud. "Toredaid lugusid meil on ja tuleb juurde. Nende kaudu on kõige parem mõisa lugu rääkida," ütleb ta. Annamegi sõna giidile endale, kes alustab ekskursiooni mõisaõuel punase pingi juures.