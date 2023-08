Uues koolimajas on ruumi ka viljakaks molutamiseks

Loodusemees Fred Jüssi on öelnud, et maailmas on suur vajadus viljaka mittemidagitegemise ehk molutamise järele, sest see annab võimaluse süveneda. Ka Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi teaduri Grete Arro sõnul on ekslik arvata, justkui molutamiseks ei ole asjaliku inimese, ka õppimise, huvitegevuse, sõprade ja arvutimaailmaga hõivatud kooliõpilase elus kohta.

"On päris pikka aega teada, et sel ajal, kui inimene mingit konkreetset ülesannet ei lahenda ja niisama oma peas ringi uimerdab, ei ole aju sugugi passiivne ning kindlad piirkonnad on vägagi aktiivsed. Nn aju vaikerežiimi tugivõrgustik aktiveerub siis, kui inimene ei keskendu konkreetsele ülesandele ja justkui puhkab pead, laseb oma tähelepanu lõdvaks," selgitas Arro, lisades, et just see seisund võib aidata leida mittestandardseid lahendusi.