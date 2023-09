Kaks uut kooli, aga üks soov: pakkuda noortele parimat hüppelauda

Kui nägin eelmisel varakevadel pressiteadet Narva riigigümnaasiumide juhtide kohta, oli esimene mõte, et nimed on eksikombel vahetusse läinud. Irene taust lõimumise ja keelekümbluse edendajana lubas pigem arvata, et huvi pakub 60:40 õppega gümnaasium. Teivi aga, kes ehitas üles eestikeelset Kohtla-Järve gümnaasiumi, sobinuks Narva eesti riigigümnaasiumi etteotsa.