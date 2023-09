LAUPÄEV Aarne-Viktor Raudsik tuli õpetajaks Kohtla-Järvele, sest teda on siin kõige rohkem vaja

"Kõige olulisem on uskuda, et kõik saavad õppida, ükskõik mis tasemel nad on. Isegi mina − olen viiskümmend ja õpin õpetajaks. Sealjuures pole ma kaugeltki kõige vanem programmis "Noored kooli" osaleja," ütleb Järve kooli uus matemaatikaõpetaja Aarne-Viktor Raudsik.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik