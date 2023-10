Andrus Durejko: põlevkivi väärindamine on riigi poolt Eesti Energiale seatud kohustus

"Mõned mu varasemad kolleegid on öelnud, et mis te tossutate seal, aitab küll. Ma ütlesin neile, et lõpetame kohe ära, kui olete nõus, et teie mobiilivõrk töötab ainult sel ajal, kui päike paistab ja tuul puhub. Siis tuleb hoopis teine jutt," ütleb viimased pool aastat Eesti Energia juhatuse esimehe ametis olev Andrus Durejko, kes varem töötas mitukümmend aastat rahvusvahelises telekommunikatsiooniettevõttes Ericsson, juhtides viimati selle Eesti ja Läti üksusi. Durejko tõdeb, et üleminek taastuvenergiale on möödapääsmatu, aga seda tuleb teha reaalsust arvestava sammuga ja jõukohase kuluga.