Peaminister Kaja Kallas väidab, et Ida-Virumaal on tuhandete töökohtade kadumisega põlevkivitööstuse kokkutõmbamise tõttu kaasnenud paralleelne uute töökohtade teke. Kus need töökohad on, jääb siiski segaseks.

Peaminister Kaja Kallas lubab intervjuus Põhjarannikule, et mõne aasta pärast on elu Ida-Virumaal rohepöörde tulemusel palju parem. See, et põlevkivitööstusest on kadunud tuhandeid töökohti, ilma et neid mujal valdkondades asemele tuleks, ei vasta valitsusjuhi sõnul tõele.