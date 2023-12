Naiste käejäljest põlevkivis sai kaevandusmuuseumi püsinäitus

"Miks me avasime näituse "Naise käejälg põlevkivis" endises Kohtla kaevanduse rikastusvabrikus? Aga seepärast, et see oligi enamasti naiste töökoht ja töötingimused siin ei olnud sugugi kergemad kui maa all," selgitas kaevandusmuuseumi direktor Etti Kagarov.