Kohtla-Järve kultuurikeskuses saab nautida "Öötaeva meloodiaid"

Näitusel on väljas 42 fotot − vaid väike osa sellest, mida virmaliseküttidel publikuga jagada oleks. Sellest hoolimata on fotod kultuurikeskuses kaks pikka koridori enda alla võtnud. Taevavärvide vaatemäng on jäädvustatud sel aastal Ida-Virumaa eri paigus nii fotokaamera kui mobiiltelefoni abil.

"Eesti öötaevas on alati kaunis olnud, aga paljud lihtsalt ei näe seda, sest selleks tuleb ära oodata õige hetk, mis on enamasti hilisöösel," sõnas Olga Link, kel on "öövalvete" kogemust üle seitsme aasta. "Abikaasa on harjunud, et ma öösel end riidesse panen ja kuskile lähen, nii et ta isegi ei küsi enam, kuhu."

Virmalised oleks esmaspäeval näituse avamisegi äärepealt ära rikkunud, kuna eelmisel õhtul algas järjekordne vaatemäng ja fotograafidel oli suur kiusatus taas "jahile" minna...

"Virmaliste sära ei ole kunagi ühesugune ja iial ei tea, mis sind ees ootab. Iga kord avaneb silme ees uus vaatepilt, millelt on võimatu mõnikord tundide viisi pilku rebida," sõnas Jurate Kastritskaja.

Irina Oja on selle seltskonna noorim fotohuviline, ent temagi kinnitab, et virmalisi jahtides ja jäädvustades valdavad teda erakordsed tunded. "Kui õnn naeratab, on adrenaliin laes."

Virmaliste hooaeg kestab Eestis augustist aprillini. Päikese aktiivsus suureneb iga 10-11 aasta tagant ning mida tugevam on Maa magnetväli, seda võimsamad on ka virmalised. Praegu ongi just see periood ning vaprad fotohuvilised püüavad ära kasutada iga võimalust uusi pilte teha, seetõttu on neil unetuid öid palju. "Mõnikord õnnestub magada vaid kolm-neli tundi, kuid tööle jõuan ikka energiliselt − päike laeb," kinnitas Olga Link.

Kultuurikeskuse direktori Svetlana Korotkova sõnul on neil väga hea meel, et fotohuvilised oma õnnestunumaid pilte nendega just praegu jagasid. "Detsembris läheb varakult pimedaks, nendest piltidest aga lausa kiirgab valgust. Neis on peidus mingi salapära, mis loob meeleolu ning paneb eelseisvate jõulude ja aastavahetuse maagiasse uskuma."

Näitus "Öötaeva meloodiad" jääb Kohtla-Järve kultuurikeskuses avatuks 7. jaanuarini.